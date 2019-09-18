الفنانة المعتزلة فرح علي تتلقى الدعم من زملائها بعد تعرضها لخطأ طبي فادح نتيجته 17عملية جراحية!

أثارت الفنانة البحرينية المعتزلة فرح علي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصة مؤثرة جدًا كشفت فيها عن تعرضها لخطأ طبي قبل 5 سنوات ولا زالت تدفع ثمن هذا الخطأ حتى هذه اللحظة، وهو ما دفع عدد كبير من النجوم في الوسط الفني لمساندتها ودعمها.

وفي التفاصيل، تبين بحسب ما ذكرت الفنانة فرح علي أن ما حدث معها بدأ عندما خضعت لعملية في الثدي بعد إصابتها بالسرطان، ولكن فيما بعد نتج تشوه من العملية واضطرت للسفر إلى لندن لتكتشف أنها مصابة بجرثومة بسبب هذا الخطأ الطبي ولتقوم بمعالجته خضعت لـ17 عملية جراحية، ووصفت هذا الخطأ بالجريمة الطبية.

وفي ذات السياق، تفاعل النجوم في الخليج مع الفنانة المعتزلة فرح علي، وقدم العديد منهم الدعم الكامل لها مطالبين بمحاسبة المسؤول عن وصولها إلى هذه المرحلة الحرجة والذي بالتأكيد تسبب لها بأضرار مادية ونفسية، ومن أبرز هؤلاء النجوم حبيب غلوم وإلهام الفضالة وهيا الشعيبي وغيرهم.

يشار إلى أن الفنانة فرح علي اعتزلت الفن في عام 2003 بعد إعلانها ارتداء الحجاب بشكل رسمي، ومن آخر أعمالها مسلسل "بيتنا الكبير"، وأعمال أخرى مثل "لعبة القدر و"بيت بلا أبواب".

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