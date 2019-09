الفنانة المعتزلة فرح علي تتلقى الدعم من زملائها بعد تعرضها لخطأ طبي فادح نتيجته 17عملية جراحية!

بعد أكثر من خمس سنوات ... بعد ١٧ عملية بعد لقاء مع وزيرة الصحة بعد شكوى للنهرة والمهن الطبية بعد تقديم شكوى في النيابة وبعد صبر طويل صار الوقت أني أتكلم لأني ما أنصفت ولم يحاسب المقصر موعدي معاكم الجمعة ١٣ سبتمبر الساعة ١٠ م للفرح هذة المرة كلمة صريحة جداً 🌹#كلنا_فرح

A post shared by Farah Ali | فَرح علي (@farahaliofficial) on Sep 10, 2019 at 11:22am PDT