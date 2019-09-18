بعد غياب طويل..شيرين تعود وتستعد لإحياء حفلها في اليوم الوطني السعودي

ابتعدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة عن الظهور الإعلامي وعن مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، وعلى ما يبدو أنه بعدما تم إطلاق وسم "اشتقنالك شيرين" من قبل محبيها، قررت أن تعود لممارسة نشاطاتها الفنية كما في السابق.

وبمناسبة أنها عادت لاستكمال نشاطاتها المعتادة، من المقرر بحسب شركة روتانا أن تشارك شيرين ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ89 للسعودية، إلى جانب عدد من النجوم الآخرين مثل الفنان رابح صقر والفنانة وعد، وذلك في جدة في الـ23 من سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى، كشفت شيرين من خلال تغريدتها الأخيرة أنها تقوم حاليًا بالتحضير لألبومها الجديد، مؤكدة أنها أنهت أول أغنيتين، ووعدت محبيها بعودة قوية للتعويض غيابها في الفترة الماضية.

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