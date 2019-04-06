مي كساب توجه هذه الرسالة لزوجها أوكا في عيد ميلاده

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام) صورة لزوجها أوكا تهنئه فيها بعيد ميلاده.

وكتبت مي: (كل سنة وأنت أحلى حاجة حصلت في عمري، كل سنة وأنت ضهري وسندي وحلمي اللي بيتحقق، كل سنة وأنت منور بيتك وناجح، ودايما ربنا يحققلك كل اللي نفسك فيه، بحبك حب كبير، ربنا يخليك لينا، عيد ميلاد الجنرال أبو فريدة)، حسب موقع مصراوي.

يُذكر أن أوكا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن والعشرين، حيث أنه من مواليد 6 أبريل/نيسان 1991.