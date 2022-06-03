مي نور الشريف تتصدر الترند بوزنها و رقصة (سالسا)

كان ظهور الفنانة مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز والمهندس مصطفى كامل، والذي أقيم مؤخرا، مثار حديث مواقع التواصل نظراً لقلة ظهورها بالإضافة الى أسباب أخرى.

السبب الاول، ان مي نور الشريف ظهرت و قد فقدت الكثير من وزنها، وبدت أصغر سنا وأكثر رشاقة وخطفت الأنظار بخفتها وجاذبيتها خلال الزفاف. و رتدت مي فستانا باللون الأصفر مثل صديقات العروس، كما تخلت عن شعرها الطويل، وظهرت بقصة شعر قصير جدا بدت أنسب لها من السابق.

ثانيا، شاركت مي نور الشريف مدرب الرقص خالد تيجانا رقصة (سالسا) على أغنية ميدلي خلال حفل الزفاف، خطفت الأنظار حيث بدا عليهما الانسجام واستمرا في الرقص حتى انتهاء الأغنية. و تسائل كثيرون حول هوية خالد تيجانا، كما تسائل البعض إذا ما كانت مي تعيش قصة حب جديدة معه.

مدرب الرقص حالد تيجانا نشرعلى حسابه فيديو لرقصته التي جمعته بابنة النجم الراحل نور الشريف، الا إن الأخيرة لم تعلق على الصورة أو الفيديو، بعكس عادتها فهي نشطة عبر حسابها على (إنستغرام)، وتتبادل التعليقات والإعجابات مع المتابعين فلماذا لم ترد على خالد تيجانا مكتفية بوضع (إعجاب) فقط؟ فهل تحمل الايام المقبلة إجابة لهذه التساؤلات و التكهنات؟

يذكر أن الفنانة مى نورالشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل (اللهم إنى صائم) مع الفنان مصطفى شعبان عام 2017.