مي و سارة نور الشريف تؤديان مناسك العمرة

تؤدي حاليا الفنانة مي نور الشريف، وشقيقتها سارة، مناسك العمرة، في الأراضي السعودية، حيث نشرت مي مجموعة من الصور عبر حسابها على (انستجرام).

ونشرت مي صورة لها مع شقيقتها، وصورتها منفردا، من المسجد النبوي، وعلقت قائلة (اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)، حسب موقع اليوم السابع.

وتغيب منذ 3 أعوام مي نور الشريف عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل (اللهم اني صائم)، مع مصطفى شعبان وماجدة زكي، وريم مصطفى ووفاء صادق وندى موسىوفراس سعيد وخالد عليش وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.