نائب في مجلس الأمة الكويتي يتهم الممثلات والفاشنيستات بشرفهن.. فيديو صادم!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لـ نائب مجلس الأمة في الكويت "محمد الجويهل" وهو يتحدث عن الممثلات بطريقة بذيئة وغير أخلاقية.

وفي التفاصيل، أطل النائب في فيديو مع أحد المحاورين الذي سأله عن الفاشينيستات لـ يجيب النائب بـ " لا تجيبلي إسم الفاشنيستات أو الممثلات، هؤلاء لا يقودون المجتمع بل يقودون الخرفان، ولا يوجد الزين منهم، الزين أمي وأختي وأمك وأختك الي ما حد يطلع عليهم غير أزواجهم"، وأضاف " الفاشنيستات تحط رجل غريب دايماً معها وين ما تروح سواء شقة، بيت، مطعم وتجمع فلوس وتستعرض بيتها ويختها"، ضمن تلميحات أنهن يحصلن على النقود من وراء العلاقات الجنسية.

وأبدى الجمهور صدمته بالفيديو، والبعض اتهم النائب بأنه ليس في وعيه، وأن ما قام به عيب بحق أي شخص مهما كان، وطالب البعض بمحاسبته قانونياً بتهمة "قذف المحصنات".

ويعتبر النائب من الشخصيات المثيرة للجدل، إذ كان سابقاً قد تعرض للضرب بعد أن بصق على صورة أحد النواب، كما اتهمه البعض بأنه دائماً يدخل المجلس وهو سكران وفي حالة غير طبيعية.



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