أربع جوائز لنانسي ضمن إستفتاءات مهرجان جائزة الموسيقى العربية
أربع جوائز لنانسي ضمن إستفتاءات مهرجان جائزة الموسيقى العربية
فازت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بأربعة جوائز ضمن إستفتاءات مهرجان جائزة الموسيقى العربية Arab Nation Music Awards.
وحصدت عجرم جائزة أفضل مطربة عربية لعام ٢٠١٧، وجائزة أفضل أغنية لفنان من المشرق وجائزة الأغنية الأكثر استماعاً و تحميلاً عن أغنية (عم بتعلق فيك) بالإضافة إلى جائزة نجمة التواصل الإجتماعي لعام ٢٠١٧، حسب موقع الفن.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- مهرجان دبي السينمائي الدولي يقدّم للجمهور الإماراتي الفيلم الفلسطيني الروائي الحائز على جوائز المر والرمان
- إتش تي سي تفسح المجال أمام فرق دبي الموسيقية لافتتاح حفل فريق الروك العالمي ثيرتي سكندس تو مارس ضمن إطار أسبوع دبي للموسيقى
- مهرجان أبوظبي 2011 موعد سنوي للجمهور مع الإبداع الراقي والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة
- مهرجان دبي السينمائي الدولي الثامن يعرض 171 فيلماً، من 56 دولة، في فعالية هامّة، تجمع نجوم العالم، وتعرض أفضل البرامج السينمائية