أربع جوائز لنانسي ضمن إستفتاءات مهرجان جائزة الموسيقى العربية

فازت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بأربعة جوائز ضمن إستفتاءات مهرجان جائزة الموسيقى العربية Arab Nation Music Awards.



وحصدت عجرم جائزة أفضل مطربة عربية لعام ٢٠١٧، وجائزة أفضل أغنية لفنان من المشرق وجائزة الأغنية الأكثر استماعاً و تحميلاً عن أغنية (عم بتعلق فيك) بالإضافة إلى جائزة نجمة التواصل الإجتماعي لعام ٢٠١٧، حسب موقع الفن.





