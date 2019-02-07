نادين الراسي

حلت الفنانة اللبنانيية نادين الراسي ضيفة على برنامج "تحت السيطرة" مع الإعلامية والفنانة اليمنية أروى، وأكدت نادين خلال إحدى الفقرات في البرنامج أنها حاولت الانتحار مرات عدة بسبب الأزمات التي مرت بها وفترات الاكتئاب الحادة التي سيطرت عليها في كثير من الأحيان.

وقالت الراسي ردًا على سؤال عن كيفية تصرفها أمام شخص يحاول القفز عن صخرة الروشة للانتحار إنها لا تتفهم ما يقوم به خصوصاً أنها حاولت إنهاء حياتها مرات عدة محققة بذلك رقماً قياسياً.

وأشارت إلى أن الإنسان لا يقرر بداية حياته ونهايتها، لافتة إلى أنها قامت بآخر محاولة انتحار لها في 27 آب الماضي وأن الطبيب وصف لها تناول أدوية مخصصة لعلاج أمراض الأعصاب.

ولفتت إلى أنها رأت أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك بل إلى مساعدة طبيب نفسي، كاشفة أنها تعاني من مشكلة في عضلة القلب وفي مصفاة الكلية.

وأضافت نادين أنها تخضع حالياً لجلسات علاج نفسي ونصحت كل الناس بالقيام بذلك وخصوصاً الممثلين الذين يعيشون شخصيات مختلفة بسبب عملهم.