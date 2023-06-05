نادين خوري تفجع بوفاة شقيقتها.. وتتغيب عن وداعها

فجعت الفنانة السورية نادين خوري بوفاة شقيقتها الكبرى جورجيت لطفي الخوري، بعد عذاب طويل مع المرض.

وفاة شقيقة نادين خوري

وأعلنت خوري وفاة شقيقتها عبر حسابها في "فيسبوك" في منشور مؤثر، كتبت فيها: "أختي الكبيرة والغالية، غيابك محزن جدًا بعد عذاب طويل مع المرض، رحيلك أيقظ كل الآلام والأحزان السابقة مع محاولات بائسة لتغييب صورها ولحظاتها ".

وأضافت خوري أنها لن تتمكن من وداع شقيقتها لتواجدها خارج البلاد، وقالت: "لروحك الرحمة والسلام.. للأسف لن أكون متواجدة لوداعك لأنني خارج البلاد.. العزاء لي.. ولأسرتك وأولادك ..ريتا . جوني . سيمون . ولكل الأقرباء والأهل.. الصبر لقلوبنا جميعًا.. أرقدي بسلام..و.…الى اللقاء".

وسيشع جثمان الراحلة إلى كنيسة العذراء سيدة فاطمة للسريان الكاثوليك/الغساني، الفقيدة في الـ6 من حزيران. وستقبل التععازي في قاعة كنيسة دمشق بالقصور، بعد الدفن مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة شقيقة خوري، فكتبت الفنانة السورية نادين تحسين بيك: "الله يرحمها ويصبرك "، وأضافت سلاف فواخرجي: "الرحمة والسلام لروحها والعمر الكم"، وعلَّقت صفاء سلطان: "ياحبيبتي الله يرحمها ويصبرك".

