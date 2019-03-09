نادين نجيم تشارك جمهورها أجواء تصوير مسلسلها الجديد (خمسة و نص)

نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، على مشاركة متابعيها بصور من كواليس تصوير ملسلسها الجديد (خمسة ونص)، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، حسب موقع اليوم السابع.

ومسلسل (خمسة ونصف) من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، وسوف تغني شيرين عبد الوهاب، تتر المسلسل وستكون باللهجة اللبنانية، وتحمل اسم (يا بتفكر يا بتحس)، وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردي.