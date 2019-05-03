نادين نجيم تتعرض للسرقة و توجه هذه الرسالة لجمهورها

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن تعرضها للسرقة خلال الساعات الماضية، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع (إنستجرام).

وحذرت نادين متابعيها بعد سرقة صفحتها الشخصية بموقع (إنستجرام)، من أخذ أي صور أو تصريحات يتم نشرها على الصفحة، مؤكدة أنها حاولت منع سرقته ولكن لم تتمكن من إفشال المحاولة.

من ناحية أخرى، تواصل نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد (خمسة ونص) الذي تخوض به السباق الرمضاني، وتشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة (الصباح ميديا)، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.