نادين نجيم تحتفل بزفاف صديقتها في وصلة رقص شرقي!

نادين نجيم

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على حضور حفل زفاف مديرة اعمالها وصديقتها ريم لطف الله، وتألقت نجيم خلال حفل الزفاف بفستان أبيض قصير، ورفعت شعرها بتسريحة مميزة زادت من جمالها وتألقها.

وشاركت نجيم صديقتها العروس الرقص على أنغام الطبلة الشرقية، ولفتت الأنظار إليها بطريقة رقصها المثيرة، وتغزل جمهورها بجمالها وبجمال رقصها.

فيما انتقدها عدد كبير وذلك بسبب تقديمها وصلة الرقص الشرقي هذه خصوصًا أنه لم يمر على وفاة والدها سوى شهرين، وهو ليس الهجوم الأول الذي تتعرض له نجيم بسبب إحدى تصرفاتها بعد وفاة والدها.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة اللبنانية قد حققت نجاح كبير من خلال شخصية أميرة والتي قدمتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "طريق" إلى جانب الفنان السوري عابد فهد والذي جسد شخصية جابر وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنانة السورية وفاء موصللي والفنان عبدالهادي صباغ.

وتستعد الفنانة اللبنانية في الموسم المقبل لتقديم مسلسل "خمسة ونصف" إلى جانب الفنان السوري قصي خولي، في أول عمل يجمعهما.