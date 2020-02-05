نادين نجيم تدعم مرضى السرطان بهذه الصورة

تضامنت الفنانة نادين نجيم مع مرضى السرطان في اليوم العالمي، الذى حل أمس، بنشر صورة من مسلسل (خمسة ونصف)، الذي عرض في رمضان الماضي.

نادين نسيب نجيم، عقلت قائلة :(السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون)، حسب موقع اليوم السابع.

كانت قد ظهرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على غلاف شهر فبراير/شباط لمجلة (فوج) العالمية بنسختها العربية، حيث تكشف فى حوار مع المجلة في أول حوار لها عقب انفصالها عن تفاصيل حياتها الجديدة.

وقالت نادين للمجلة: (لم أعتبر طلاقي دماراً أو انهياراً وإنما بداية جديدة لحياة جديدة).

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