نادين نجيم تسخر من نفسها على (إنستجرام) و هذا هو السبب

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) فيديو لها وهي تغني اغنية (انا قلبي دليلي) للراحلة ليلى مراد، حيث ظهرت وهي تتلعثم وتخطىء في كلمات الأغنية.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو قائلة :( ذات مومنت بس تكون واثق من حالك و عم تغني وأنت أصلًا منك عارف شو هيي الغنية ليش شو هيي أصلًا الغنية ؟؟؟ بتصير معكم ؟ انا بتصير معي كتير بخلط الأغاني مع بعضها)، حسب موقع صدى البلد.

و كانت نادين نسيب نجيم أعلنت شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر سبع سنوات أثمر عن طفلين.

