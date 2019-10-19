نادين نجيم تشارك في مظاهرات لبنان و تهتف: (ثورة ثورة)

شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم في التظاهرات التي تعمّ لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ونزلت إلى الشارع مع الممثلة كارمن لبس. ويبدو أنّ نجيم أرادت أن تردّ الصاع صاعين لمنتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوجّهت رسالة لمن ينتقدها بأنها والفنانين يعيشون في أبراج عاجية ولا يتفاعلون مع الشعب، فقالت إنّها استغربت من قلّة عدد المتظاهرين وإن عدد الشعب اللبناني أربعة ملايين نسمة ولا يوجد في الشارع سوى مليون واحد.

وأضافت أنّها ضحّت وتركت أولادها في البيت واستغرق معها الطريق ساعتين لتصل إلى ساحة الاعتصام.

ونشرت نادين مقطع فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي تشارك في التظاهرات وتدعو لقيام ثورة، وتردد هتافات: (ثورة.. ثورة).

وعلّقت نادين على مقطع الفيديو: (الشعب يريد العيش بكرامة مع أبسط حقوقه).