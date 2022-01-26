نادين نجيم تطل على متابعيها من صالون التجميل في أحدث إطلالاتها

شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت نادين نسيب نجيم من خلال الصور من داخل صالون التجميل، وقد نالت اعجاب متابعيها.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني ستغيب نادين عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بعدما اعلنت عن ذلك مبكراً حيث أكدت أنها تحتاج للتفرغ لمشروعها التجاري خلال هذه الفترة.

بينما ستعود نادين بعمل درامي بعد شهر رمضان القادم ومن المرجح أن يكون الموسم الثاني من مسلسل (صالون زهرة) الذي حضرت ببطولته برفقة النجم معتصم النهار قبل مدة و حقق العمل نجاحاً كبيراً عند عرضه على منصة (شاهد) وقناة (mbc ).