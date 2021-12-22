نادين نجيم تعدل عن قرارها و تعود للموسم الثاني من (صالون زهرة)

أعلنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن بدء التحضير للموسم الثاني من مسلسل (صالون زهرة)، الذي حقق نجاحا كبيرا عقب عرضه على منصة شاهد مؤخرا.

نادين كانت قد قالت في تصريحات إعلامية لها مؤخرا، إنها ستبتعد عن التمثيب فترة، لانشغالها بمشروعها الاستثماري الجديد، وأنها ستغيب عن دراما رمضان 2022، لكنها وبشكل مفاجيء أعادت نشر خبر مفاده بدء التحضير للموسم الثاني من (صالون زهرة) عبر حسابها على تطبيق (انستغرام)، وهذه طريقتها لإعلان الخبر للجمهور.

وأوضحت عدد من المواقع اللبنانية، أن المسلسل سيتم التحضير له فور انتهاء شهر رمضان المقبل، من إنتاج صادق الصباح.

مسلسل (صالون زهرة) عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير النسائي (زهرة).

و تتسم أحداث مسلسل (صالون زهرة) بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها.