نادين نجيم تغضب الجمهور السعودي.. هل حاولت الشماتة من خسارة منتخبهم؟

عبَّرت الفنانة اللبنانية نادين نجيب عن استيائها من تداول أخبار تفيد سخريتها من المنتخب السغودي بعد خسارته أمام المنتخب البولندي.

نادين نجيم ترد على المسيئين لها

ووجهت نادين نجيم رسالة للصفحات التي تحاول الإيقاع بينها وبين جمهورها السعودي، قائلة في تغريدة شاركتها عبر حسابها في "تويتر": "الذكي بيفهم شو قلت بكل شفافية ونية طيبة واللئيم يصطفل مني مجبورة اقمع حالي وخاف احكي لأنه رح انفهم غلط بطل في الواحد يمزح؟ ليش كم فريق صار خسران؟ فريقي أول واحد خسر وشمتوا لشبعوا بالألمان.. عم نتسلى هيدي كرة قدم مش موضوع اجتماعي والا سياسي".







وأعادت نجيم نشر خبر شاركته أحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير، جاء فيه: "نادين نجيم بعد خسارة السعودي: ما تشمتوا ببعض بالمونديال يوم معك ويوم عليك".

وأرفقت المنشور بتعليق: "بدي اعتذر منك انا ما قصدت فريق معين حكيت عن جميع الفرق من ضمنن الالمان و البرازيل و الكل ما تقول شي انا ما قلته و ما تاخدوا كلامي بغير اتجاه . عم بمزح مع فانزاتي و التويت تبعي منه مكتوب هيك."

نادين نجيم تتعرض للهجوم بعد خساة المتخب السعودي

ويأتي الهجوم على الفنانة بعد نشرها تغريدة كتبت فيها: "إن شئت ألا تدور عليك الدوائر، فلا تفضح مُستتراً، ولا تشمتْ بعاثر، ولا تسخر من مُبتلى." ( وما تشمتوا ببعض بالمونديال 😂) يوم معك و يوم عليك"، حيث اعتبرها الجمهور السعودي تشير لمنتخبهم بعد خسارته أمام بولندا.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "اذا تقصدينا يعني والله بس تشمت حبتين بميسي من فرحتنا كنا مبسوطين"، لترد عليها نجيم مؤكدةأن تغريدتها كتبتها بشكل عام ولم تقصد المنتخب السعودي بشكل خاص، حيث علَّقت: "لاااا عن بحكي بالعموم عن الكل حتى انا و عم بمزح عشان نضحك".

وعلَّقت أخرى: "ما قدرت اصفي النيه يا نادين يوم فزنا مالك حس و يوم انهزمنا شفناك تتشمتين …. ما يبيلها افهم يا فهيم بس ان شاء الله ربي يوفقنا بالمباريات الجايه و ما يشمت فينا اللي ما يشجعنا ".

وأضافت أخرى: "عارفه تقصدين المنتخب السعودي ، صح ما فازوا بس قدموا مستوى مشرف وعالي بكلام جميع المحللين وكانوا افضل بالملعب من البولنديين بس الحظ والله ما ارادها".

