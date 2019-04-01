نادين نجيم تفاجئ جمهورها وتكشف عن الوقت الذي ستعتزل فيه الفن (فيديو)

نادين نسيب نجيم

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال تواجدها في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخرًا عن مستقبل مسيرتها الفنية، وكشفت عن الوقت الذي تعتزم فيه الابتعاد كليًا عن الفن والاعتزال بشكل نهائي، وذلك بحسب رأيها للتفرغ لعائلتها وأطفالها.

وقالت نجيم خلال اللقاء: " وقالت نجيم في لقاء تلفزيوني: ”أنا عمري حاليًا 34 وناطرة سن الأربعين حتى أوقف تمثيل لأنه على بالي ارتاح وأحس إنه أنا في الـ 40 آخد بريك وودع وأقضي وقت مع ولادي ونسافر سوا ونتسلى“.

وعن تعرضها للانتقادات بشكل لاذع في الآونة الأخيرة بسبب اختياراتها للإطلالات التي اعتبرها البعض بأنها جريئة نوعًا ما، علقت على هذا الأمر قائلة: " وعلقت بالقول ”هناك تناقض رهيب في العقلية يا حرية يا ما في حرية.. ما نضيع المرأة إحنا هيك بنضيع المرأة.. وأنا ما بحب الأشياء اللي بتصير من تحت الطاولة يا يكون الشيء أو يا ما يكون“.

على الصعيد الفني، من المقرر أن تخوض نادين نسيب نجيم السباق الرمضاني عام 2019 من خلال مسلسل "خمسة ونص" ويشاركها في البطولة كل من النجم قصي خولي ومعتصم النهار، وكانت قد شاركت رمضان الماضي في مسلسل "طريق" مع النجم عابد فهد.