نادين نجيم تكشف عن لونها المفضل بإطلالة راقية على (إنستجرام)

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وعلقت نادين علي الصورة قائلة: (كتير بحب اللون الأصفر الخردلي خاصة بفصل الربيع و الصيف).

هذا و يعرض حاليا للنجمة اللبنانية مسلسل (2020) الذي تقدم من خلاله شخصية (سما) النقيب في قوى الأمن الداخلي، وتدخل في صراع كبير بين مهنتها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بعد مقتل شقيقها الضابط جبران من جهة، وبين مشاعرها وتعاطفها مع هذه البيئة الشعبية التي جمعتها بـ صافي من جهةٍ أخرى.

يذكر أن مسلسل 2020، تأليف بلال شحادات ونادين جابر، بطولة قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين وآخرين.

كما يطل رامي عياش كضيف على العمل من خلال شخصية بارزة، تغير مجرى الأحداث وتبدل من مسار الحكاية.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها نادين نسيب نجيم مع بطل العمل قصي خولي، حيث سبق أن قدما معاً مسلسل (خمسة ونص).