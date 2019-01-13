نادين نجيم تنهار بالبكاء على الهواء..شاهدوا الفيديو!

نادين نسيب نجيم

حلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "قصة حلم" والذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على قناة "لنا"، وما أن بدأت بالحديث عن والدها الراحل وتفاصيل اللحظات الاخيرة قبل وفاته، راحت تبكي على الهواء ولم تستطع أن تحبس دموعها أمام الكاميرات.

وتحدثت نجيم عن مرض والدها وقالت أنه أصيب بمرض السرطان على الرغم أنه كان شخص صحي وبعيد عن كل شيء ضار بالصحة، حيث أكدت أنه لم يصمد لأكثر من 6 شهور قبل أن توافيه المنية، إلّا أنه استطاع أن يشاهد مسلسلها الجديد "طريق" قبل وفاته وأبدى إعجابه بالعمل.

على صعيد آخر، كشفت نادين نجيم أنها تحلم بدخول عالم الأعمال في المستقبل لأنها تحب هذا المجال جدًا، وتحدثت عن ظروف حياتها السابقة، واصفة إياها بالقاسية والصعبة وخاصة خلال فترة الحرب، وفيما يخص ما تحلم به لأولادها قالت أنها تتمنى أن يكملوا دراستهم وينالوا الشهادات العالية التي تجعلها أم فخورة وسعيدة بإنجازات أبنائها.