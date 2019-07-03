نادين نجيم توجه رسالة لجمهورها في اليوم العالمي لكلمة (أحبك)

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم باليوم العالمي لكلمة (أحبك)، موجها رسالة حب لجمهورها.

وكتبت نادين عبر حسابها على (تويتر):( اليوم وكل يوم أنا بحبكم، وفخورة فيكم قد الدنيا، إنتوا سند إلي مثل ما أنا على طول كنت وبعدني بفتش على طريقة ادعمكن فيها وإني كون على قد المسئولية اتجاهكم، مشوارنا سوا بيخليني ابتسم وأنا عم اتزكّر التفاصيل لأنه كلّه وفاء ومحبّة، محبتكن عندى ما بتتعوّض)، حسب اليوم السابع.

وآخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل (خمسة ونصف)، وعرض في شهر رمضان الماضي،و من بطولة والفنان السوري قصي خولي ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.