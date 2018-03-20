نادين نجيم

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مؤخرًا في اكتر من مناسبة مؤخرًا بشكل مختلف حيث كان من الواضح انها أجرت عملية تجميل "تعريض للفك".

وتعرضت النجمة اللبنانية لهجوم كبير من متابعيها بسبب هذه العملية، حيث اعتبروا ان نجيم كانت اجمل بكثير قبل اجرائها عملية التجميل هذه، وأن جمالها الطبيعي كان مميزًا.

ويبدو أن الهجوم عليها كان كبيرًا وحادًا الامر الذي دفعها لنشر فيديو تستعرض فيه "حنكها الجديد" وتؤكد انها تحبه ولا يعنيها أي انتقاد ورأي آخر.

وعلى الصعيد الفني تشارك الفنانة اللبنانية بالموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "طريق" إلى جانب الفنان السوري عابد فهد، وذلك بعد انسحابها من الجزء الثاني من مسلسل الهيبة والذي شاركت فيه رمضان الماضي إلى جانب الفنان السوري تيم حسن.