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هكذا ردت نادين نجيم على كل منتقدي عملية "تعريض الفك" التي أجرتها مؤخرًا!

هكذا ردت نادين نجيم على كل منتقدي عملية "تعريض الفك" التي أجرتها مؤخرًا!
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