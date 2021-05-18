نادين نجيم في أجرأ إطلالاتها و المتابعون: (يا عفو الله!)

أطلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على متابعيها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديو (انستجرام)، بعد أيام قليلة من انتهاء مسلسلها الرمضاني (2020) بإطلالة جريئة للاعلان عن مقابلة تلفزيونية على قناة (ام تي في).

و كان لافتا في الصورة الجرأة اللافتة حيث كشفت نادين نسيب نجيم عن ساقيها ما دفع بعض متابعيها الى سؤالها: (صافي شافج لابسة هيج.." في اشارة الى الفنان السوري قصي خولي الذي شاركتها بطولة المسلسل فيما علق اخرون بعبارة صافي الشهيرة (يا عفو الله)، حسب موقع دنيا الوطن.



وشاركت نادين نجيم في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل (2020) مع الفنان السوري قصي خولي، وهو من إخراج فيليب أسمر، ويُشارك في العمل كارمن لبّس، فادي إبراهيم، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، رولا بقسماتي، ماريتا الحلاني، وحل الفنان رامي عياش ضيف شرف على العمل.

و كشفت الفنانة نادين نجيم أن كلمة (منهنهة)، التي لازمتها في مسلسلها (2020)، قد لاقت رواجاً كبيراً في موسم رمضان الدرامي 2021، وأصبحت على كل لسان، وقالت: (ما بعرف كيف طلعت معي، عنجد كنت مسلطنة).

وأكدت نادين نجيم، في لقاء تلفزيوني، أنها استمتعت جداً بالعمل مع كل أبطال مسلسل(2020)، الذين أدوا أدوارهم من القلب، خاصة كارمن لبس ورندة كعدي ويوسف حداد، وذلك لأن أكثر مشاهدها كانت إلى جانبهم، وقالت: (قصي خولي شريك، هذه السنة الثانية التي نعمل بها معاً، كنا كتير أصحاب، وكنا فريق عمل، ما حدا كان عم يتخبثن عالتاني)، مؤكدةً أنها لا تمانع أن تقدم دور البطولة مجدداً إلى جانبه.