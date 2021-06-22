نادين نجيم وقصي خولي يدخلان في موجة من الهستيريا.. مشهد ضرب ينتهي بضحك!

وشاركت نادين نسيب نجيم فيديو من كواليس الحلقة الأخيرة للمسلسل عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهو المشهد الذي تضرب فيه النقيب سما، التي تجسد دورها نجيم، وصافي، الذي لعب دوره قصي خولي، في محاولة للهروب منه بعدما خطفها.

وعلَّقت نجيم على الفيديو: "كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي،، من كواليس تصوير آخر حلقة من مسلسل 2020".

تظهر نجيم في المشهد مختبئة خلف الباب، وحال دخول خولي من الباب، تهجم عليه وتضربه بشدة على وجهه، لتسقط بعدها فوقه، حينها تدخل في نوبة من الضحك، وعلى الفور سارع طاقم العمل على مساعدتها في الوقوف مجددًا.

وبعد وقوف نجيم، يقترب منها خولي ويسألها "صار فيكي شي"، لتجيب "لا"، حينها يقول بنوع من الفكاهة "أكيد لا، منتي وقعتي علي"، ثم يحتضنها ليحاول تهدئتها.

ويجدر الإشارة إلى أن القائمين على العمل أعلنوا وجود جزء جديد للمسلسل وذلك بعد انتهاء الموسم الأول بمشهد انتحار صافي.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول النقيب "سما"وهي نقيب في الجيش وتتكلف بمهمة وهي القبض علي رجل يدعي صافي، ويعتبر هذا الرجل هو إحدي رجال العصابات. وتُعد قصته مثيرة للجدل حيث تتشابك فيها الاحداث، وتسلط الضوء حول قضايا الجرائم والعنف.