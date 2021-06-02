نادين نسيب نجيم وقصي خولي يحتفلان بنجاح مسلسل 2020 بوصلة رقص!

إحتفل المنتج اللبناني صادق الصباح بنجاح المسلسل الرمضاني 2020 من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي داخل أحد المنازل في بيروت.

الاحتفال ضم معظم كاست العمل وبوجود الفنان اللبناني زياد برجي الذي غنى تتر مقدمة العمل، وتم تداول فيديوهات الحفل بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ومن بين هذه الفيديوهات كان وصلت رقص لـ نادين برفقة قصي.

الجمهور الذي ما زال يعيش قصة العمل الأنجح خلال الموسم الرمضاني 2021 شاركوا عدة تعليقات كان منها "فدوة حلوين كتير عن جد مسلسل رائع وقوي وممتع"...وتابع آخر "يستاهلون وربي مسلسل يجنن من أول حلقة لأخر حلقة"...وجاء في تعليق آخر "يجنن المسلسل وطاقم العمل كله".

دور نادين نسيب نجيم !

بالعودة لـ دور نادين والشخصية التي تؤديها فهي مُطلقة ولها ابنة من زوجها الأول تعيش ما بين بيت والدها ووالدتها، وكانت شخصية النقيب سما التي أدتها قد خسرت زوجها أثناء تأديته لإحدى العمليات في الوحدة العسكرية، وكذلك خسرت شقيقها أول الحلقات بسبب عملية 2020 لتتطوع من بعدها لتأدية العملية التي تجمعها بشخصية صافي التي يؤدي دورها قصي خولي.

أما عن شخصية قصي فهو تاجر مخدرات على خطى خاله وشقيقه الأكبر، ويحاول صافي أن يساعد المحتاجين بالأموال التي يجمعها ومن بينهم فتيات كان قد أخرجهن من حياة الدعارة و استضافهن في قبو خصيص تحت محل الخضراوات الخاص به.

العمل والذي حقق نجاح كبير انتهى بنهاية حزينة بعد أن أطلق صافي النار على نفسه وهو بين يدين الرقيبة سما ولم تتطرق الأحداث ما إذا كان صافي قد توفي لكن الخبر الأكيد أن هناك موسم ثاني من العمل سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

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