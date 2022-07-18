نادين نجيم وهبة نور تجتمعان باليونان.. وتختاران إطلالات إغريقية!

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار إليها باختيارها إطلالة إغريقية خلال إجازتها الساحلية على جزيرة ميكونوس في اليونان.

نادين نجيم بإطلالة إغريقية

شاركت نادين نجيم متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لإجازتها الصيفية، مُستعرضةً قوامها الممشوق بإطلالة سوداء اتخذت الطابع الإغريقي، فاختارت ارتداء فستان طويل أسود بسيط، جاء بفتحة صدر على شكل حرف V، بينما كشفت ساقها بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخد.

وما منحها مظهرًا يونانيًا، هو اختيارها رداء ذهبي برَّاق متصل بقبعة غطت بها خصلات شعرها المموج، بالإضافة إلى تألقها بمجموعة من الإكسسوارت العتيقة، وانتعالها صندل بني ذو ياقة عالية جاءت بتصميم الأحزمة المتعددة.

وتواجد في ذات المكان، الفنانة السورية هبة نور، التي التقطت معها نادين صورة وشاركتها عبر خاصية الستوري، مٌعلفة: " love friend"، لتعيد هبة مشاركة الصورة عبر حسابها، مُشيدة بجمال صديقتها مُعلقة: "نادين يا نادين قديش حلوة إنتي من برا ومن جوا".

وقد اختارت هبة ارتداء فستان أبيض من خيوط الكورشية التي انسدلت بانسيابية من الأعلة حتى الأسفل، في حين انتعلت حذاء من الدانتيل، واعتمرت قبعة من القش.

طنادين نجيم تكشف سر رشاقتها

وأشاد الكثيرون بجمال ورشاقة نادين، لاسيما أنها عملت جاهدةً على خسارة الوزن الزائد، كاشفةً عن روتينها اليومي الذي اتبعته للحصول على قوام ممشوق، حيث شاركت متابعيها مقطع فيديو لها من داخل الجيم أثناء ممارستها التمارين الرياضية تحت إشراف مدربها الخاص.

وروَّت تفاصيل التجربة القاسية التي مرَّت بها خلال الفترة الماضية، من إحباط وزيادة الوزن وعدم انتظام في النوم.

ولفتت نادين الى أنها حاولت اللجوء الى نظام غذائي صارم لاسترجاع رشاقتها السابقة، لكنها لم تلمس النتيجة المطلوبة، فكتبت قائلة :"من بعد سنتين شغل وتعب وسفرهملت جسمي وخاصة بعد انفجار ٤ أغسطس وبسبب الكورتيزون والأدوية والسترس كسبت وزن و ميّ ورحت بدوامة الكسل وفقدت حماسي للتمرين وحسيت انه ما رح فيي رجّع جسمي متل ما كان، عملت دايت بس حسيت انه ما عم لاقي النتيجة".

وأضافت قائلة:"لحتى من شهرين قررت ارجع اتمرن والتزم والنتيجة كانت احسن من ما كنت متوقعة وبوقت قصير قدرت اتقدم و شدّ جسمي واتخلص من وجع الظهر والكتاف حتى نومي اتحسن وجسمي صار اقوى وبطلت حس بالتعب والكسل)، وتوجهت نادين برسالة شكر الى مدربها قائلة له :(مرسي ميشال لانه انت شجعتني كتير وخليتني اتحدى حالي".

كما توجهت نادين نجيم برسالة تشجيع وتفاؤل لكل امرأة قائلة :"مش غلط ناخد استراحة أو نفقد الحماس لفترة، بس أهم شىء ما نستسلم ونرجع أقوى من الأول، ما تخلّوا الزعل والاحباط يسيطر عليكم".

