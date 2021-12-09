  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. نادين نسيب نجيم تسحر رجل خليجي بجمالها.. شاهد نظراته لها في مهرجان كاييل دبي

نادين نسيب نجيم تسحر رجل خليجي بجمالها.. شاهد نظراته لها في مهرجان كاييل دبي

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:10
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

دائمًا ما تخطف الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بجمالها وأناقتها في الفعاليات والحفلات، وقد أبهرت الجميع بجاذبيتها في حفل توزيع جوائز مهرجان كاييل في دبي.

اقرأ ايضاًنادين نسيب نجيم تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة و بالأبيض و الأسودنادين نسيب نجيم تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة و بالأبيض و الأسود

وتلَّقت نادين نسيب نجيم تكريمًا خاصًا في المهرجان إلى جانب نجوم آخرين من بينهم النجم السوري عابد فهد وعاصي الحلاني، ونشرت مقطع من كلمتها في الحفل.


وتألقت نادين مُرتديةً فستان فضي اللون من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد جاء بفتحة طويلة تصل للفخد ووشاح جانبي منسدل خلفها ، بينما أسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج هادئ من درجات الوردي.

 

جمال نادين نسيب نجيم يسحر رجل خليجي

 

ويبدو أن أحد المتواجدين في الحفل سحر بجمالها، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل خليجي يجلس جانبها ويرمقها بنظرات جانبية كلها إعجاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد فعل الرجل، فكتبت إحداهن: "مسكييين اكييد كل الليل ما نام.. ياحرااام شوو عملت فيه".
وأضافت أخرى: "مرررررررررررررره جميلة جمالها يسحر"، وتابعت إحداهن "ماينلام تجنن تدخل القلب وتتربع".
وكتبت إحدى المتابعات ساخرة: "هذي نظره ولا رصاصه".

 


 

كلمات دالة:نادين نسيب نجيمنادين نجيممهرجان كاييل دبيزهير مراد

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...