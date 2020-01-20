نادين نسيب نجيم غاضبة: "ما تحرمينا من جمالك يلي متل أخلاقك".. صورة!

أثار تعليق أحد الحسابات على تويتر غضب الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" ودفعها للرد بطريقة هجومية.

بدأت القصة عندما شارك أحد الحسابات الترفيهية فيديو لـ نادين نسيب نجيب من حسابها على التيك توك وعلق عليه: "بس في حدا يفهني مفكرا حالها مهضومة؟ بعدين ليش هيك صايرة"!

يبدو أن التعليق أثار غضب نجيم بشكل كبير حيث لم تتمالك نفسها وقامت بالرد بطريقة هجومية وعنيفة قائلة: "معق حق مني مهضومة ومني حلوة ويلي بدك رتحتي هلىء؟! نفستي ؟ أي عال الكل ناطر يشوف جمالك و هضامتك ما تحرمينا من جمالك يلي متل أخلاقك حلوة"

رد نادين صدم جمهورها، لعدم قدرتها على تمالك أعصابها ولجوئها إلى مثل هذه الطريقة في الرد، مع العلم ان نجيم عادة ما تتجاهل الرد على التعليقات السلبية.

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من جهة أخرى، تستعد نادين لبطولة المسلسل الرمضاني الذي يحمل عنوان "2020"، إذ بدأت التحضيرات للمسلسل بتغير ستايل شعرها ليناسب دورها القادم.

يذكر أن الممثل السوري "قصي خولي" يشاركها البطولة للمرة الثانية بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل "خمسة ونص" والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.