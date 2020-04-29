نادين نسيب نجيم : كاريس بشار ليست ممثلة صف أول.. والأخيرة ترد!

تداول رواد السوشال ميديا منذ فترة خبر مفاده أن الممثلة اللبنانية تحدثت عن الممثلة السورية كاريس بشار وقيمتها بأنها ممثلة جيدة ولكن ليست من الصف الأول.

نادين أوضحت وقتها أن الموضوع مجرد إشاعة مغرضة، ونفت الخبر جملةً وتفصيلاً بعد الأخذ والرد الكبير بين رواد السوشال ميديا والهجوم الذي تعرضت له.

وعلقت قائلة بـ "وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين"

وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين pic.twitter.com/xBNzTQTX1q — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 17, 2020

مساء أمس تداول رواد السوشال ميديا رد الممثلة كاريس والذي جاء فيه: "أنا صدمت بالأخذ والرد على الموضوع من قبل رواد السوشال ميديا، السيدة نادين نفت الموضوع ولكن لو فرضنا أن الموضوع حصل ألا يحق لها التعبير عن رأيها!!!... إحنا ممنوع نعبر عن رأينا! كل حد حر يحكي إلي بدو إياه ويعبر بطريقتوا".

كاريس بشار ترد على جدل السوشيال ميديا وتدافع عن نادين نجيم#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/m4Nl4GaKXD — MBC Trending (@MBCTrending) April 28, 2020

وبذلك تكون كاريس قد أعبنت رسمياً عن عدم وجود أي خلاف بين الممثلتين.

يذكر أن كاريس تطل بـ مسلسل "سوق حرير" الذي يحقق نجاح ساحق ونال إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى من عرضه.

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