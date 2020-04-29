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نادين نسيب نجيم : كاريس بشار ليست ممثلة صف أول.. والأخيرة ترد!

منشور 29 نيسان / أبريل 2020 - 07:04
نادين نسيب نجيم وكاريس بشار
نادين نسيب نجيم وكاريس بشار

تداول رواد السوشال ميديا منذ فترة خبر مفاده أن الممثلة اللبنانية تحدثت عن الممثلة السورية كاريس بشار وقيمتها بأنها ممثلة جيدة ولكن ليست من الصف الأول.

نادين أوضحت وقتها أن الموضوع مجرد إشاعة مغرضة، ونفت الخبر جملةً وتفصيلاً بعد الأخذ والرد الكبير بين رواد السوشال ميديا والهجوم الذي تعرضت له.
وعلقت قائلة بـ "وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين"

مساء أمس تداول رواد السوشال ميديا رد الممثلة كاريس والذي جاء فيه: "أنا صدمت بالأخذ والرد على الموضوع من قبل رواد السوشال ميديا، السيدة نادين نفت الموضوع ولكن لو فرضنا أن الموضوع حصل ألا يحق لها التعبير عن رأيها!!!... إحنا ممنوع نعبر عن رأينا! كل حد حر يحكي إلي بدو إياه ويعبر بطريقتوا".

وبذلك تكون كاريس قد أعبنت رسمياً عن عدم وجود أي خلاف بين الممثلتين.

يذكر أن كاريس تطل بـ مسلسل "سوق حرير" الذي يحقق نجاح ساحق ونال إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى من عرضه.

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