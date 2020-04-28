أحمد زاهر يفقد أعصابه ويضرب الخادمة ويشتمها..فيديو!

أحمد زاهر إنهال بالضرب على خادمة فيفي عبده وقام بشتمها على أثر المقلب الذي وقع ضحيته!

وفي التفاصيل، كان ضيف حلقة برنامج "خلي بالك من فيفي" النجم المصري "أحمد زاهر" الذي أضحك الجمهور برد فعله بعدما توجهت إليه الخادمة وقامت بمعانقته ظنناً منها أنه حبيبها ليهرب منها أحمد ويعلق "إلحقيني يا فيفي..دي بتلحسني"!

وتابع أحمد الهرب منها لحد ما فقد أعصابه وقام بضربها وشتمها بعدما إستفزته على مدار الحلقة..

الجمهور بدوره إنقسم بين مؤيد ومعارض للموقف، إذ علق البعض أن أحمد معه الحق الكامل بتصرفه خاصةً أن الإنسان عندما يكون تحت الضغط لا يعرف كيف يتصرف، أما باقي الجمهور فأكدوا ان هذا لا يجوز والذي يجب أن يحاسب الجهة المنتجة لتعريض الممثلين لمثل هذه المواقف والتي قد فعلاً تسبب ضرر من الضرب.

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