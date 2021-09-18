نادين نسيب نجيم متهمة بالتطبيع...فما الحكاية؟!

تجاهلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الرد على حالة الجدل المثارة حولها خلال الفترة الأخيرة بعد ظهورها مع خبير مكياج الإسرائيلي آيدو رافيل، وانتشار صورهما قبل أيام.

وبتتبع حساب نادين نسيب نجيم على (تويتر)، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها لم تتناول حالة الجدل أو الرد على الاتهامات الموجهة لها بالتطبيع، حسب موقع صدى البلد.

وتعرضت نادين لهجوم واسع من متداولي الصورة، فجاء في التعليقات: (كله بيطبع بلتمس لها العذر لأنها حصلت على الاقامه الدائمه في الإمارات فمضطره تتماشى مع نظام دولتها!).

من جهة أخرى، شاركت نادين متابعيها بصورة جديدة ، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وظهرت نادين بإطلالة أنيقة، بفستان بالون الفضي من حفل (موركس دور)،وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها والإعجاب بجمالها عبر التعليقات.