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نادين نسيب نجيم و خطيبها: صور جريئة من إجازتهما في المالديف

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 03:34
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

البوابة-نشرت النجمة اللبنانية  نادين نسيب نجيم مجموعة صور من رحلتها في المالديف التي أمضتها برفقة خطيبها عبر حسابها على موقع (إنستغرام).

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و ظهرت نادين في الصور(الجريئة) برفقة خطيبها وسط الماء حيث ظهر يحملها، و أرفقتها بتعليق قائلة: (إتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض).

وكانت نادين نسيب نجيم قد فوجئت بعرض زواج قدمه حبيبها خلال احتفالها بعيد ميلادها، بداية فبراير/شباط الماضي.

ونشرت نادين نسيب نجيم فيديو لحبيبها وهو يركع على ركبتيه ليقدم لها خاتم الزواج، وظهرت وهي تبكي متأثرة بهذه اللحظة الرومانسية.

 

كلمات دالة:نادين نسيب نجيم

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