نادين نسيب نجيم و خطيبها: صور جريئة من إجازتهما في المالديف

البوابة-نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مجموعة صور من رحلتها في المالديف التي أمضتها برفقة خطيبها عبر حسابها على موقع (إنستغرام).

و ظهرت نادين في الصور(الجريئة) برفقة خطيبها وسط الماء حيث ظهر يحملها، و أرفقتها بتعليق قائلة: (إتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض).

وكانت نادين نسيب نجيم قد فوجئت بعرض زواج قدمه حبيبها خلال احتفالها بعيد ميلادها، بداية فبراير/شباط الماضي.

ونشرت نادين نسيب نجيم فيديو لحبيبها وهو يركع على ركبتيه ليقدم لها خاتم الزواج، وظهرت وهي تبكي متأثرة بهذه اللحظة الرومانسية.