ناصر القصبي ينعى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بكلمات مؤثرة..شاهدوا ماذا قال

ناصر القصبي

أصاب الشعب السعودي يوم السبت حزن كبير على فراق الأمير طلال بن عبد العزيز والذي توفي عن عمر يناهز الـ87، وكان الممثل الكوميدي والنجم ناصر القصبي قد نعى وفاة الأمير على طريقته الخاصة، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر عن بعض الذكريات التي جمعته به سابقًا.

وقال القصبي في تغريدته: "رحم الله الأمير طلال، كان يتحدث معنا طويلًا بالشأن العام، وإذا عرضت حلقة من طاش تثير الرأي كان يهاتفنا، ويناقش ويساهم في تسهيل المعقد منها".

وتابع القصبي: " اول مالفت نظري وانا ادخل الى مكتبه لوحه صخمه كتب عليها إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ".

رحم الله الأمير طلال .كان يتحدث معنا طويلاً بالشأن العام واذا عرضت حلقه من طاش تثير الرأي كان يهاتفنا و يناقش و يساهم في تسهيل المعقد منها . اول مالفت نظري وانا ادخل الى مكتبه لوحه صخمه كتب عليها إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ pic.twitter.com/TBSIWn9qdt — ناصر القصبي (@algassabinasser) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

يشار إلى أن الديوان الملكي أعلن مساء يوم السبت عن وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، وتم إقامة صلاة الجنازة عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله عصر يوم الأحد.