ناصيف زيتون يتصدر الترند بعد إلغاء حفله في تركيا

تصدر وسم (كلنا ناصيف زيتون) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعدما ألغت السلطات التركية حفل الفنان السوري في إسطنبول، بسبب تأييده النظام السوري.

قالت عضو اللجنة (السورية-التركية) المشتركة إيناس نجار، إن اللجنة التابعة للائتلاف المعارض، تواصلت مع السلطات التركية وأوضحت لها موقف زيتون سياسيا، الذي وصفته بالاستفزازي لسوريين من الداخل والخارج، لتتخذ الحكومة التركية موقف إلغاء الحفل.

وأثار الإعلان عن إحياء ناصيف زيتون حفلا فنيا في مدينة إسطنبول بعيد الأضحى، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

هذا و انتهى ناصيف من تسجيل أغنية جديدة منفردة تمهيداً لطرحها في القريب العاجل، وهي باللهجة اللبنانية ومن اللون الغنائي الذي اشتهر به، وتتناسب والأجواء الصيفية وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان.

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية (أوقات) وهي الشارة الصوتية للمسلسل الرمضاني (للموت) التي قدمها ناصيف زيتون بإحساس عال ومرهف، لا تزال تحصد النجاح والانتشار وتتصدّر قائمة الأغنيات، وقد تعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر والملحن أحمد بركات والتوزيع الموسيقي لعمر صبّاغ.



