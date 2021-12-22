ناصيف زيتون يتصدر الترند بـ(عالسريع)

احتلّ الفنان السوري الشهير ناصيف زيتون الـ(ترند) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأغنيته الجديدة، تحت عنوان عالسريع، بكلماتٍ جديدة ومنعشة.

في التفاصيل، أطلق الفنان السوري ​ناصيف زيتون ​أغنية جديدة على قناته الخاصة على (يوتيوب)، لتتصدّر أيضاً قائمة توب الأغاني اللبنانية على تطبيق (أنغامي).

و يقول مطلع الأغنية: (عالسريع عالسريع قلبي حبك عالسريع عم خطط ت َأسكن قلبك مابدي من ايدي تضيع يااكبر مصدر للحب غيابك بيعطل القلب انت الحقيقه بحياتي والباقي بدونك كذب عالسريع عالسريع قلبي حبك عالسريع).

يذكر أن الأغنية من كلمات رياض العلي وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صبّاغ. أمّا الفيديو فهو من تصميم ابراهيم كسرواني وتوزيع وتري ومن إنتاج TStart.