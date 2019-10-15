ناصيف زيتون يحيي حفلا في لبنان في هذا الموعد

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 2 نوفمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى في لبنان، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانيه المميزة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية (تكة) وأغنية (كرمال الله)، حسب موقع اليوم السابع.

وأحيا ناصيف مؤخراً حفلاً غنائياً فى سوريا بأرض مدينة المعارض القديمة ساحة الأمويين بسوريا، ضمن موسم الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وكان ناصيف زيتون قد طرح أغنية جديدة اسمها (تكة)، وهى من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.