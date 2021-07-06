ناصيف زيتون يحيي عيد الأضحى في العراق

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل بدولة العراق، يوم 23 يوليو/تموز الجاري، الموافق رابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الغناء في مختلف الدول العربية ضمن موسمي الصيف وعيد الأضحى، حسب موقع اليوم السابع.

و كان ناصيف قد طرح ​أغنية جديدة بعنوان (​أوقات) تتر مسلسل (​للموت​) الذي عرض في رمضان المقبل، وذلك على قناته الرسمية على (يوتيوب).

أغنية ناصيف زيتون من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع المؤلف الموسيقي عمر صباغ.

وطرح ناصيف زيتون من قبلها أغنية (انت وأنا) من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية (كذبة ورا كذبة) وتخطت حاجز ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادي أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ويحرص ناصيف زيتون على طرح أغنية كل فترة قريبة، فطرح كليب يحمل اسم (بيروت) تضامنًا مع أحداث لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان (كل يوم بحبك) والتي قدمت على طريقة الرسوم المتحركة، وأغنية (مش خايف منك)، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.