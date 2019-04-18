ناصيف زيتون يحيي مهرجان (ليالي الربيع) في طابا

يستعدّ الفنان ناصيف زيتون لإحياء حفلته الفنية الأولى على الاراضي المصرية، وذلك ضمن مهرحان ليالي الربيع في (مرتفعات طابا) في محافظة جنوب سيناء، والتي سيشارك فيه أيضاً فريق شارموفرز، وفريق أوتوستراد.

وستبدأ الدورة الثالثة لمهرجان الربيع في 25 نيسان/ابريل الجاري، بهدف جذب وتنوع المنتج السياحي لإرضاء كل الأذواق في مدينة طابا.

ومن المُقرر أن يحيي زيتون حفلته الأولى في مصر من خلال حفلات ليالي الربيع على مسرح الوكالة، وهي الزيارة الأولى له الى مصر، جسب موقع تلفزيون ام تي في.