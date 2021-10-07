ناصيف زيتون يلتقي جمهوره العراقي في هذا الموعد

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي في العراق بمدينة أربيل، وذلك يوم 29 أكتوبر/تشرين الاول الجاري.

ونشر زيتون مقطع فيديو ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلق: (لاقوني بحفلة الموسم مع أهلي وحبايبي في العراق بمدينة اربيل إقليم كردستان 29\10).

و فنيا انتهى ناصيف من تسجيل أغنية جديدة منفردة تمهيداً لطرحها في القريب العاجل، وهي باللهجة اللبنانية وباللون الغنائي الذي اشتهر به، وتناسب الأجواء الصيفية وهي من كلمات مازن ضاهر وألحان فضل سليمان.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية (أوقات) وهي الشارة الصوتية للمسلسل الرمضاني (للموت) التي قدمها ناصيف زيتون بإحساس عال ومرهف، لا تزال تحصد النجاح والانتشار وتتصدّر قائمة الأغنيات، وقد تعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر والملحن أحمد بركات والتوزيع الموسيقي لعمر صبّاغ.