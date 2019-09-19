ناصيف زيتون يلتقي جمهوره في الأردن في 27 سبتمبر

يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي ضخم 27 سبتمبر/أيلول الجاري بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة، حسب اليوم السابع.

وأحيا ناصيف حفلاً غنائيًا الأحد الماضي في سوريا بأرض مدينة المعارض القديمة ساحة الأمويين بسوريا، ضمن موسم الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وتألق​ ناصيف زيتون مؤخرًا من خلال حفلين غنائيين خلال الفترة الماضية، في إطار فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي، ونظرًا لجماهيريته الكبيرة قررت إدارة المهرجان إقامة حفلين ضمن الفعاليات.