ناصيف زيتون يهدي هذه الأغنية لجمهوره بمناسبة عيد الفطر

انتهى المطرب السوري ناصيف زيتون من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان (أنت وأنا) تحمل طابع اللون الخليجي، وهي من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الفطر المبارك على (يوتيوب)، حسب موقع اليوم السابع

من جهة أخرى، فاجأ النجم السوري ناصيف زيتون جمهوره بإعادة طرح أغنيته الشهيرة (وصلك خبر) ولكن بتوزيع جديد وهي نسخة الـ (Acoustic Version).

وحصدت النسخة الجديدة ما يقرب من نصف مليون مشاهدة تزامناً مع أول أيام طرحها على القناة الرسمية لـناصيف على (يوتيوب)، بينما حصدت النسخة الأصلية من الأغنية ما يزيد عن 32 مليون مشاهدة بعد مرور حوالي 8 أشهر على طرحها.