شاهد: نانسي عجرم في أحدث ظهور لها قبيل ولادتها

نانسي عجرم في أحدث ظهور لها قبيل ولادتها

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بصورة جديدة لها نشرتها بموقع التدوين الاجتماعي (تويتر)،كشفت عن حملها في شهوره الأخيرة .

وأطلت نانسي بفستان كاجوال في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وعلقت على الصورة يوم مشمس جميل ، حيث أصبحت النجمة اللبنانية تظهر بعدة إطلالات خلال فترة حملها التي تعتبرها من أهم الفترات في حياتها على الإطلاق، حسب موقع صدى البلد .

وتضع نانسي عجرم طفلتها الثالثة من طبيب الأسنان المشهور فادي الهاشم هلال الأسابيع المقبلة ، لتحمل نانسي لقب ام البنات بعد طفلتيها ميلا و ايلا.