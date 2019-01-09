نانسي عجرم تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب (نورما)

هاجمت الفنانة نانسي عجرم، الحكومة اللبنانية بسبب عدم توفير وسائل الإنقاذ اللازمة للمواطنين، بسبب العاصفة نورما التى ضرب لبنان منذ 73 ساعة.

وقالت نانسي: ( بهالبرد وهالعاصفة إللي ما بترحم ما فيي إلا ما فكر بالناس البردانين بالمخيمات بالناس الغرقانين مع سياراتهن على الطرقات بالناس إللي فاتت الماي على بيوتن بفكر وبسأل: وين هالناس! ووين الدولة؟)، حسب اليوم السابع.

وكانت بلغت العاصفة الثلجية (نورما) التي تضرب لبنان منذ 72 ساعة مضت، ذروتها اليوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي أدى إلى قطع حركة السير في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية خاصة الجبلية، بسبب التساقط الكثيف للثلوج وتراكمها أو جراء الأمطار الرعدية الغزيرة التي أدت إلى تجمعات مائية كبيرة في عدد من المناطق بالإضافة إلى الرياح العاصفة التي بلغ سرعتها قرابة 100 كلم/ساعة.