بالصور: نانسي عجرم ببطن منتفخ وعلامات حمل واضحة في حفلها الأخير في لاس فيجاس

نانسي عجرم

بالرغم من محاولاتها لإخفاء علامات الحمل من خلال ارتداء ملابس فضفاضة، إلّا أن نانسي عجرم التي تنتظر مولودها الثالث ظهرت ببطن منتفخ خلال حفلها الأخير التي أحيته في ولاية لاس فيجاس في أمريكا.

وكانت نانسي قد شاركت مجموعة من الصور من أجواء حفلها في لاس فيجاس عبر حساباتها على مواق التواصل الاجتماعي، وحاولت نشر الصور من زوايا لا تظهر حملها بشكل بارز، وانتهزت الفرصة في تعليقها لتوجيه الشكر لجمهورها ومحبيها الذين أتوا من كل مكان لمتابعة حفلها والاستمتاع بمجموعة من أغانيها الشهيرة.

الجدير الذكر، أن الفنّانة اللبنانية نانسي عجرم أعلنت في شهر آب الماضي عن حملها بطفلها الثالث عبر حسابها على موقع إنستغرام، واستعانت وقتها بابنتيها إيلا وميلا للإعلان عن الخبر، وبحسب آخر الأخبار فإنها في الغالب تنتظر قدوم طفلة ثالثة لتنضم إلى العائلة، وأعربت عن سعادتها بلقب "أم البنات" من خلال إحدى اللقاءات الصحفية.