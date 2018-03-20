نانسي تروج لمسحوق غسيل...تعرف عليه!

نانسي تروج لمسحوق غسيل

أكّدت موقع الفن بأن النحمة اللبنانية نانسي عجرّم صوّرت الإعلان الرسمي لمسحوق الغسيل الشهير (برسيل)، وقد استمر التصوير لمدّة ثلاثة أيام.

وبحسب هذه المصادر، فإنّ هذا الإعلان سيكون من أضخم الإعلانات التي سيشهدها هذا المسحوق الشهير.

ومن ناحية أخرى، تستعد نانسي لطرح فيديو كليب أغنية (و معاك) الّذي سبق وطرحت البرومو الخاص به على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى إعجاب الآلاف من المحبّين. ويبدو أنّ جمهور الفنانة اللبنانية على استعداد تام لاستقبال أكثر من عمل لها في الأيام المقبلة القليلة.