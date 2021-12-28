نانسي عجرم تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها العائلية بمناسبة الكريسماس

احتفلت النجمة نانسي عجرم بعيد الميلاد المجيد برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها الثلاثة، حيث نشرت العديد من الصور لهم في المنزل، عبر حسابها الشخصي على موقع (إنستغرام)، لمشاركة أجواء الاحتفالات العائلية مع جمهورها ومتابعيها، وعلقت على الصور: (عيد ميلاد مجيد من عائلتنا لكم، نتمنى لكم يومًا سعيدًا).

وقد حازت الصور على اعجاب الكثير من متابعيها، حيث حصلت على ما يزيد على 60 ألف إعجاب في 15 دقيقة فقط من نشرها، والكثير من التعليقات أيضا، وجاء هذا بعد يوم واحد فقط، من احتفال نانسي عجرم، بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم، والتي نشرت - حينها - مجموعة صور عبر خاصية (ستوري) بحسابها بموقع (إنستغرام)، خلال احتفالها مع بناتها.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن نانسي عجرم، ستحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بمدينة الجلالة بالعين السخنة ويصاحبها في إحياء الحفل كل من المطرب اللبناني رامي عياش والمطرب أحمد سعد.