نانسي عجرم تتألق في حفلها في دبي مول بفستان أبيض وبطن بارز..(فيديو وصور)

النجمة نانسي عجرم

على الرغم من دخولها في الأشهر الأخيرة من الحمل، إلّا أن نانسي عجرم تواصل نشاطاتها الفنية وتحرص على تلبية النداء أينما كان لمقابلة جمهورها، وآخر حفلاتها كانت في دبي مول خلال احتفالية "Vogue loves Fashion Avenue".

وخلال تواجد نانسي على المسرح، ظهرت علامات الحمل بشكل واضح، حيث أظهر فستانها الأبيض بطنها بشكل بارز عندما قامت بتأدية بعض أغنياتها وشاركت محبيها بعض الصور عبر حسابها على موقع إنستغرام.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 23, 2018 at 11:51am PST

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 23, 2018 at 12:09pm PST

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 24, 2018 at 12:02am PST

الجدير بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد كشفت منذ فترة وجيزة عن جنس المولود الجديد أنه بنت وبهذا تنضم أنثى جديدة لبناتها إيلا وميلا الذين كانوا قد أعلنوا عن حمل والدتهم في وقت سابق بطريقة لطيفة من خلال كتابة الخبر على لوحة قامت نانسي بمشاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Nov 24, 2018 at 1:14am PST