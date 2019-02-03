نانسي عجرم

ضجت يوم أمس مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بخبر ولادة النجمة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، حيث أن الأنظار جميعها كانت تتجه صوبها، وخاصة في الأيام الاخيرة من حملها.

وكانت نانسي عجرم قد أعلنت عن ولادتها طفلتها الثالثة ليا من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام تظهر فيها أقدام صغيرة أثارت مشاعر الجمهور لتحصد أكثر من نصف مليون إعجاب، وأرفقت نانسي تعليقًا مع الصورة كتبت فيه كلمات مؤثرة وقالت:

"هدية أخرى من الرب ونور جديد سيدخل بيتنا!..جميلتي ليا، لا أستطيع الانتظار حتى أراكي تمشين معنا في رحلتنا في الحياة، وأنا أعدك أنني سأكون دومًا بجانبك، لطالما كنتي محبوبة ومنتظرة وعزيزة، والآن بعدما أخذتك في أحضاني تلك المشاعر أصبحت مضاعفة ومهما حاولت أن أصف كم أحبك فإن الكلمات لن توفيكي حقكي ليا".

الجدير ذكره أن نانسي عجرم كانت قد شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات خلال الأيام الأخيرة من حملها، وحرصت على أن تكون قريبة من محبيها ولم تختفي عن الأنظار، إلّا أنها أجلت كافة نشاطاتها الفنية إلى حين انتهاء إجازة الأمومة.