نانسي عجرم تتصدر الترند في أغاني من حياتي.. وهذه هديتها لـ جيجي لامارا!

حلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على برنامج "أغاني من حياتي" الذي عُرض أمس عبر شاشة الـ MBC1 لمدة ساعة كاملة.

وتطرق البرنامج الغنائي إلى أعمال فنية تركت انطباع وكان لها تأثير في حياة النجم سواء كانت له أو لفنان آخر، نانسي عجرم التي قررت غناء أعمال لم يتم تقديمها كثيراً على المسرح بدأت حلقتها بـ أغنية "يا هالليل" التي أهدتها لروح الراحل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، ومن بعدها تابعت بأغاني لها مثل "سلمولي علي، لمسة إيد، خراب بيوت، بدك تبقى فيك، قلبي بيسأل عيني، إيه أخبار نفسيتوا".

وفأجأت نانسي الجمهور ومدير أعمالها جيجي لمارا بغناء "أهلا وسهلا بالأحباب" لصاحبتها الفنانة "طروب"، وعبرت نانسي عن حُب مدير أعمالها لهذه الأغنية والتي كان دائماً ينصحها بغنائها وأن تقدمها على طريقتها المميزة.

وأدت الفنانة اللبنانية أيضاً أغنية "قمر لكل الناس" والتي هي للفنان اللبناني "أحمد دوغان" الذي عُرف بالعندليب الأشقر نتيجة تأثرة بالراحل عبد الحليم حافظ مما دفعه إلى تقديم العديد من الأغاني باللهجة المصرية التي برع بها.

ده حبيبي بدر تاني ما يغيبش عني ثواني ❤️ pic.twitter.com/j7lJ4QAW3Q — GorgeousNancy (@Gorgeous__Nancy) April 8, 2021

مع انتهاء الحلقة تمكنت نانسي عجرم من تصدر الترند في عدة دول عربية عبر تطبيق تويتر وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أثنى على أدائها والألوان الغنائية التي قدمتها وخاصةً غنائها باللغة الفرنسية لـ أغنية "et si tu n'existais pas".

et si tu n'existais pas ❤️

pic.twitter.com/mBmWwdJzbt — GorgeousNancy (@Gorgeous__Nancy) April 7, 2021

إطلالة النجمة اللبنانية كان لها نصيب من الحديث إذ تألقت بجمبسوت قصير باللون الأسود ميزه تطريز الخصر باللون الذهبي وعلى شكل حزام ووصل سعر القطعة التي كانت من تصميم "Saint Laurent" إلى 3990 دولار أمريكي.

يذكر أن أم البنات تستعد لإطلاق ألبومها الغنائي العاشر الذي تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين خلال شهر حزيران أي ما بعد فترة عيد الفطر وبالطبع سيرافق الطرح حملة إعلانية كبيرة تليق بمسيرتها الفنية والعمل القادم.

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